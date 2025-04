Um homem acusou Sean 'Diddy' Combs de agressão sexual e humilhação numa festa em 2015, tendo dito inicialmente que Beyoncé e Jay-Z estavam presentes nesse momento. Agora, sabe-se que a alegada vítima retirou os nomes do casal do processo.

Joseph Manzaro solicitou uma emenda ao processo na Flórida na passada sexta-feira, dia 11 de abril, tendo removido os nomes de Beyoncé e Jay-Z da queixa, de acordo com a People.

Na queixa original, relata a revista, Joseph Manzaro diz que foi drogado e levado para uma casa em Miami, propriedade de Gloria e Emilio Estefan, em abril de 2015. O homem alega que Gloria o viu num "mau estado" e pediu a alguém para chamar uma ambulância, antes de Emilio, supostamente, o ter levado.

O Page Six adiantou que os advogados de Jay-Z e Beyoncé partilharam informações que comprovavam que o casal não estava presente nesse momento.

Num versão anterior da denúncia, o homem alegava que tinha sido levado para um quarto onde estava Jay-Z e Beyoncé, e que a cantora teria questionado o porquê de um homem "seminu" estar com um brinquedo sexual preso no rosto parado à sua frente. E esta alegação foi agora removida da denúncia.

O advogado de Jay-Z, Alex Spiro, em declarações à People, afirmou que o artista "não estava na Flórida naquele momento" e por isso não tinha testemunhado o incidente. "Ele estava envolvido em atividades públicas que facilmente são localizadas e provam que ele não estava presente no evento", disse em comunicado.

Sobre as acusações de Manzaro contra Sean 'Diddy' Combs, a equipa jurídica do artista negou tudo à People no sábado, dia 12 de abril.

