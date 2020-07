Sofia Cerveira sofreu uma das perdas mais dolorosas da sua vida há precisamente dois meses: a morte do seu pai. Uma perda inesperada, que deixou no coração da apresentadora um enorme vazio.

"Como viver sem os nossos mais queridos por perto? O que fazer às memórias que palpitam no peito a toda a hora? A tantas memórias e recordações? É preciso... tempo! E no meu tempo, cá vou aprendendo a gerir esta ausência que me levou um pouco do coração", começou por lamentar nas suas redes sociais o rosto da SIC.

No final deste seu desabafo ficaram as palavras carregadas de emoção que resolveu escrever ao pai, o seu mestre.

"Meu amor mais doce, meu porto seguro, meu querido Pai. Tem sido um caminho interior de muita fé e, graças a ela, sinto-o muito comigo! Até parece que o oiço. Um pouco por todo o lado, mantém-se presente em mim. Mas e aquele seu abraço aconchegante? As nossas mãos dadas? Estes olhinhos verdes (iguais aos meus)? Sinto a falta de lhe dar um beijinho e ficar com a boca a saber a perfume! Ríamos tanto! Hoje, faz exactamente dois meses que o meu Herói partiu. O meu grande Mestre. Mas, por incrível que pareça, o meu amado Pai está, hoje, mais presente que nunca", concluiu.

