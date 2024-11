Morreu aos 66 anos a astróloga Heloísa Miranda. Na década de 1990 era uma das astrólogas mais famosas da televisão, nessa altura e ao longo dos anos, participou em diversos programas de televisão.

A notícia da sua partida foi tornada pública pelo amigo Sérgio de Brito, ator, jornalista e também astrólogo.

"Mais uma estrelinha no céu, minha querida Heloísa Miranda, que me estendeu a mão, confiou em mim e no meu trabalho. Obrigado por me ajudar a crescer neste mundo da astrologia", começou por declarar.

"Riamos muito sempre que fazíamos previsões e hoje, o meu coração está triste pois a Heloísa era uma alma jovem, uma mulher de escorpião com um coração enorme. Que descanse em paz, minha amiga Heloísa Miranda, as minhas orações estarão consigo, mas ficará sempre comigo a sua gargalhada contagiante", pode ainda ler-se na partilha.

Heloísa Miranda era filha de pai brasileiro e mãe portuguesa, vivia em Portugal desde 1986. Desde sempre ligada à comunicação, a astróloga tinha atualmente uma parceria de vídeos com o site Sapo.

Heloísa Miranda deu uma longa entrevista a Manuel Luís Goucha, em março de 2022, tendo nessa altura recordado o seu percurso em televisão. Lembre aqui a conversa com o apresentador da TVI.

