Morreu Heloísa Miranda, 66 anos, vítima de cancro. A notícia foi confirmada ao SAPO Lifestyle pelo filho da astróloga, João Ferreira Borges. "A minha mãe acabou por não vir a resistir à luta ao cancro", lamenta. "Ela veio a descobrir em agosto, mas a doença já se encontrava num estado muito avançado, já tendo se espalhado e chegado ao cérebro".

A astróloga que se popularizou em programas de televisão ainda na década de 1990, colaborava com o SAPO desde 2008, na área de astrologia, sendo responsável pela série de vídeos “SAPO Zen” e pelas colaborações dos astrólogos Patrícia Bernardo, Cristina Candeias, Miguel de Sousa, Jamina Ann da Silva, Isabel Cruz, Sérgio de Brito, Alexandra Ramos Duarte, Joana Fitas, Carla Marialva e Eurico Alves, no SAPO Lifestyle.

O bom humor e a gargalhada de Heloísa Miranda

Colegas e amigos de Heloísa Miranda guardam consigo a boa disposição e "gargalhada contagiante" da astróloga.

"Conheci a Heloísa Miranda em 2009, a seu convite para fazer as previsões no SAPO Astral", recorda Cristina Candeias. "Aqui começou uma longa jornada, que se estendeu até hoje. A Heloísa era uma mulher muito inteligente, culta, de riso muito fácil, mas muito fácil, durante anos almoçávamos juntas, aquando me deslocava aos estúdios para gravar", acrescenta. "Foram quinze anos de uma relação profissional muito leve. A Heloísa era amiga, preocupada, sempre atenta, a sempre a querer o melhor para todos os colaboradores do SAPO Astral. O seu humor é o que mais destaco e o que vou recordar com mais saudade. Em 2023, quando fui fazer as gravações para 2024, disse-lhe 'Heloísa, este ano vai ter de tratar da sua saúde, com Plutão não se brinca'. Como sempre, disse uma piada, e desatou a rir. Até sempre, Querida Heloísa!"

Também o astrólogo Sérgio Brito não se mostrou indiferente à partida da astróloga, realçando a importância que a mesma teve no início da sua carreira. "Mais uma estrelinha no céu, minha querida Heloísa Miranda que me estendeu a mão, confiou em mim e no meu trabalho. Obrigado por me ajudar a crescer neste mundo da astrologia. Ríamos muito sempre que fazíamos previsões e hoje, o meu coração está triste pois a Heloísa era uma alma jovem, uma mulher de escorpião, com um coração enorme. Que descanse em paz minha amiga Heloísa Miranda, as minhas orações estarão consigo, mas ficará sempre comigo a sua gargalhada contagiante".

Heloísa Miranda, filha de pai brasileiro e mãe portuguesa, nasceu no Brasil e mudou-se para Portugal em 1986. Para além de apresentadora e astróloga, também era produtora de eventos e espetáculos para empresas.

Licenciada em Direito, Heloísa Miranda confessou em entrevista a Manuel Luís Goucha, em março de 2022, que o primeiro contacto com o mundo esotérico "foi um interesse cultural", quando ainda vivia no Rio de Janeiro. Aí encontrou "uma linguagem simbólica" sobretudo para "desenvolvimento pessoal. Nunca pensei fazer vida disso", concluiu.

As cerimónias fúnebres de Heloísa Miranda deverão ter lugar na próxima semana, segundo o filho.