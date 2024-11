Heloísa Miranda, 66 anos, faleceu este fim de semana vítima de cancro. A astróloga que se popularizou em programas de televisão ainda na década de 1990, colaborava com o SAPO desde 2008, na área de astrologia, sendo responsável pela série de vídeos “SAPO Zen” e pelas colaborações dos astrólogos Patrícia Bernardo, Cristina Candeias, Miguel de Sousa, Jamina Ann da Silva, Isabel Cruz, Sérgio de Brito, Alexandra Ramos Duarte, Joana Fitas, Carla Marialva e Eurico Alves, no SAPO Lifestyle.

Colegas e amigos da Heloísa Miranda mostram-se tristes com a perda e homenageiam a astróloga:

"Mais uma estrela no céu. Heloísa apresentou-me ao Tarot e Astrologia e tornou infinito o meu mundo. A vida nos juntou e depois separou mas ficou uma gratidão e uma saudade de tempos inesquecíveis que vivi com ela. E memórias da sua imensa gargalha. Descansa em paz", refere Teresa Guilherme.

“Heloísa era, sem dúvida, a Mãe coragem, a Valquíria, aquela que enfrentou mares muito pouco navegados. Ela era Advogada e quem foram os seus constituintes? Nós. Nós, os profissionais 'destas coisas esquisitas'. Ela desbravou o caminho para que nós, profissionais sérios das áreas menos ortodoxas, pudéssemos ter espaço na TV nacional e depois acrescentou valor no SAPO Astral, dando vida ao SAPO Zen. Ela deu a cara e a vida por nós. As palavras nunca serão suficientes para agradecer o que a Heloísa Miranda fez por nós e penso que agradeço em nome de todos os colegas. Heloísa, tens, com certeza, uma nuvem enorme à tua espera. Obrigada, muito obrigada”, lamenta Vera Xavier.

"Conheci a Heloísa Miranda em 2009, a seu convite para fazer as previsões no SAPO Astral", recorda Cristina Candeias. "Aqui começou uma longa jornada, que se estendeu até hoje. A Heloísa era uma mulher muito inteligente, culta, de riso muito fácil, mas muito fácil, durante anos almoçávamos juntas, aquando me deslocava aos estúdios para gravar", acrescenta. "Foram quinze anos de uma relação profissional muito leve. A Heloísa era amiga, preocupada, sempre atenta, a sempre a querer o melhor para todos os colaboradores do SAPO Astral. O seu humor é o que mais destaco e o que vou recordar com mais saudade. Em 2023, quando fui fazer as gravações para 2024, disse-lhe 'Heloísa, este ano vai ter de tratar da sua saúde, com Plutão não se brinca'. Como sempre, disse uma piada, e desatou a rir. Até sempre, Querida Heloísa!"

Também o astrólogo Sérgio Brito não se mostrou indiferente à partida da astróloga, realçando a importância que a mesma teve no início da sua carreira. "Mais uma estrelinha no céu, minha querida Heloísa Miranda que me estendeu a mão, confiou em mim e no meu trabalho. Obrigado por me ajudar a crescer neste mundo da astrologia. Ríamos muito sempre que fazíamos previsões e hoje, o meu coração está triste pois a Heloísa era uma alma jovem, uma mulher de escorpião, com um coração enorme. Que descanse em paz minha amiga Heloísa Miranda, as minhas orações estarão consigo, mas ficará sempre comigo a sua gargalhada contagiante".