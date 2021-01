Iva Domingues recebeu na tarde desta terça-feira, dia 5, no 'Diário do Big Brother - Duplo Impacto' a dupla de infiltrados: Pedro Fonseca e a sua mãe Maria Antónia.

O finalista do 'BB Revolução' falou sobre a sua experiência na casa mais vigiada do país e aproveitou ainda para dar um pezinho de dança. Se dentro do programa foi difícil encontrar par, cá fora Pedro teve a honra de dançar com Iva Domingues.

"Para quem não viu, o 'Diário do Big Brother' foi muito isto! Ah... e truques de magia", brincou a apresentadora ao partilhar nas suas redes sociais as imagens desta dança divertida... onde até a dona Maria Antónia participou.

