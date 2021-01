Pedro Fonseca, finalista do programa 'Big Brother - A Revolução', esteve esta terça-feira, dia 5, à conversa com os jornalistas. Numa entrevista onde nada ficou por dizer, o terceiro classificado desta edição do reality show revelou novo pormenores sobre a sua conturbada relação com a vencedora Zena.

Pedro mantém a esperança de que "todos fiquem amigos" e lamenta que não exista essa abertura por parte da madeirense.

"Uma coisa que eu não percebo é que eu mandei uma mensagem à Zena, a dizer 'olá, tudo bem', e ela nem me respondeu e bloqueou-me. Achei isso muito estranho", lamente o ilusionista.

Pedro diz, contudo, não ficar desiludido com este comportamento: "Não me desilude, mas acho estranho".

Recorde-se que, apesar de terem sido amigos numa fase inicial do jogo, os dois participantes acabaram por protagonizar muitas discussões nas últimas semanas do programa.

