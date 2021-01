Daniel Gregório deixou a emoção falar mais alto na edição da tarde do 'Extra do Big Brother - Duplo Impacto'. Confrontado nas últimas horas com acusações de que teria sido o autor de declarações e comentários racistas, o ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos' quis em direto esclarecer o assunto e apresentar o seu pedido de desculpas.

Visivelmente nervoso, Daniel revelou estar sem cabeça para desempenhar hoje o seu papel de comentador. O seu propósito era apenas repor a verdade.

Em causa está um vídeo que relembra a sua participação na 'Casa dos Segredos 5' e onde um grupo de concorrentes falava sobre relacionamentos. Daniel afirma nas imagens, que voltaram agora a tornar-se virais nas redes sociais, que nunca teve um relacionamento com uma rapariga negra, que não era aquilo que idealizava e que não se sentia atraído por mulheres de pele escura.

Agora, percebendo que aquela conversa estava errada e que pode ter ferido outras pessoas, Daniel pede desculpa. "Isto já foi há sete anos e todos os anos vem à tona. Quero deixar isto fechado numa gaveta. Quero pedir desculpa por essas imagens que andam a correr novamente Twitter e Instagram", diz, assegurando que não é uma pessoa racista e que aprendeu com os erros do passado.

