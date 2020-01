Brad Pitt certificou-se que o seu nome não iria ser esquecido num evento com os nomeados dos Óscares ao usar um chapa de identificação. Apesar de ser umas das celebridades mais conhecidas do mundo, o ator de 56 anos quis escrever à mesma o seu nome e colocá-lo no peito.

Importa sublinhar que o artista foi nomeado para o Óscar de 'Melhor Ator Secundário' pelo seu papel no filme 'Era uma vez... em Hollywood'.

No Twitter vários utilizadores notaram este pormenor elogiando Brad pelo seu sentido de humor.

Veja as fotografias na galeria.

