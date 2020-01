Brad Pitt e Jennifer Aniston deram que falar nos últimos tempos depois de terem protagonizado um momento de cumplicidade num evento público, a gala dos SAG Awards. As imagens mostram o ator a 'puxar' a antiga namorada até si e deram origem aos mais variados rumores.

Mas como seria de esperar foi a especulação sobre uma aproximação amorosa entre os dois a ganhar mais força. Aliás, as mais recentes novidades dão conta de que os dois estão a ter encontros secretos desde que se 'reconciliaram' publicamente na fala.

Uma fonte do Daily Mirror adianta que Pitt e Aniston já se tinham encontrado pelo menos cinco vezes antes da gala e que o este ate chegou a dormir em casa da atriz.

“Foi preciso um longo período para que ela o perdoasse por tudo, mas esse perdão foi necessário para que os dois seguissem com as suas vidas”, adianta o informante, referindo-se ao fim da relação de ambos. O divórcio entre os dois foi assinado em 2005 e um ano depois este casava com Angelina Jolie.

"Ele só fala da Jennifer. Retomaram o romance e estão juntos como não estavam há anos”, revela ainda a mesma fonte.

Leia Também: Foto da Semana: Brad Pitt derrete o mundo ao 'puxar' Jennifer Aniston