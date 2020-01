No passado domingo, dia 19, realizou-se mais uma edição da gala dos Screen Actors Guild Awards (SAGA) em Los Angeles. Evento que, dos vários momentos marcantes, permanece em grande destaque pelo reencontro de Jennifer Aniston e Brad Pitt.

Nos bastidores da gala, o ator 'puxou' a ex-mulher para a cumprimentar. Momento que ficou registado pelos vários fotógrafos presentes e que de imediato chegou às redes sociais e às manchetes.

Tratam-se apenas de alguns segundos mas os admiradores do ex-casal foram à loucura com as imagens, suscitando as mais diversas teorias sobre o seu significado.

Se muitos acreditam que a história de Pitt e Aniston - que começou em 2000 com o casamento que terminou cinco anos depois - tem agora a oportunidade de terminar com um 'felizes para sempre', há quem não sonhe alto e veja apenas uma grande amizade.

Dado todo o mediatismo, destacámos como Foto da Semana a imagem que tirou o fôlego aos fãs de todo o mundo. Recorde-a abaixo.

© Getty Images

