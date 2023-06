Aos 39 anos, Hilaria Baldwin é mãe de sete crianças, fruto da união com Alec Baldwin, de 65 anos. Apesar da diferença de idades do casal, mantém-se junto há largos anos, depois de se terem conhecido em 2011.

Em conversa com a Romper, ao falar da diferença de idades, a instrutora de ioga confessou: "Às vezes sou mãe dele".

"No início da nossa relação, todos diziam: 'Ela deve ter problemas com o pai porque é casada com alguém mais velho. Mas, na verdade, é o oposto", partilhou Hilaria Baldwin.

O casal tem sete filhos em comum, Carmen, de nove anos, Rafael, de sete, Leonardo, de seis, Romeo, de cinco, Eduardo, de dois, María Lucía, de dois, e Ilaria, que completa nove meses esta quinta-feira. O ator é ainda pai de Ireland, de 27 anos, fruto do casamento anterior com Kim Basinger.

Leia Também: Aos 65 anos, ator Alec Baldwin revela ter sido operado