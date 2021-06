Hilaria Baldwin gravou um vídeo onde aparece a 'dançar' em frente ao espelho e reflete sobre o impacto na sua forma física após várias gravidezes e abortos espontâneos.

A figura pública, de 37 anos, publicou o vídeo na sua página de Instagram, surgindo inicialmente com a filha mais nova, María Lucía Victoria, de três meses, ao colo.

"[...] Depois de cinco bebés, três gravidezes químicas, um aborto às nove semanas, um aos quatro meses e uma fertilização in vitro, o meu corpo fez uma grande jornada pela família que temos", escreveu.

"No meio de muito trabalho com a minha saúde mental, aprendi a ser grata por ela e apoiá-la. Quando começamos a amar as nossas formas - pele solta e tudo - é que honramos a jornada da nossa vida inteira", acrescentou.

"Não torturem o vosso corpo para ganharem forma - tu e ele merecem muito mais. Se nos concentramos no sentimento e na intenção, nutrimos e dermos energia aos nossos corpos num espaço saudável e amado, tudo o resto segue. Às vezes é apenas a perspetiva, a intenção e a mudança da meta que precisam de ser redirecionadas. És digna, és capaz... o teu corpo é capaz, o teu corpo é digno", completou.

Veja a publicação na íntegra:

