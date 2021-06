Hilaria Baldwin surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com mais um momento sobre a maternidade, mas desta vez com uma fotografia inusitada.

A mulher de Alec Baldwin mostrou-se a amamentar o filho Eduardo, de nove meses, numa posição incomum.

Com o menino sentado no carrinho de bebé, Hilaria apenas debruçou-se e amamentou o bebé. "Venci a batalha de prendê-lo... com fome? Não, fica aí", escreveu, na brincadeira, na legenda da imagem.

Recorde-se que o casal tem ainda em comum os pequenos Carmen, de oito anos, Rafael, de cinco, Leonardo, de quatro, Romeo, de dois, e Lúcia, de três meses.

