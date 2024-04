O grão-duque do Luxemburgo pretende abdicar do trono em favor do filho, grão-duque herdeiro Guilherme do Luxemburgo.

Dia de festa no Luxemburgo. O grão-duque Henri esta hoje de parabéns, uma vez que completa 69 primaveras. Esta segunda-feira, 15 de abril, a propósito de uma visita de Estado à Bélgica com os reis Philippe e Mathilde como anfitriões, Henri falou pela primeira sobre a abdicação. "Há planos. Chegará um dia em que terei de fazê-lo, em algum momento penso em retirar-me. Isso é evidente", afirmou no programa 'Place Royale' da RTL. Questionado se já há uma data definida para a abdicação, Henri respondeu: "Sim! Mas não a vou dizer". "Tudo isto se planeia em família. Creio que é muito importante dar uma oportunidade aos jovens. A transmissão e confiança são os elementos essenciais da relação com o meu filho, Guilherme", completou. Note-se que Henri será sucedido pelo grão-duque herdeiro Guilherme do Luxemburgo. Atualmente é casado com Stéphanie do Luxemburgo e são pais de Charles, de três anos, e François, de um. Henri do Luxemburgo subiu ao trono no dia 4 de março de 1998.