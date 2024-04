Jogo duplo nos bastidores de Buckingham?

O rei Carlos III terá sido enganado por um dos seus funcionários de confiança enquanto recuperava dos tratamentos contra o cancro, noticia o The Mail on Sunday.

David White, guardião de armas, terá levado o monarca a assinar um documento no qual era nomeada uma pessoa (sua amiga) para o College of Arms, departamento do qual faz parte.

White está a ser acusado de ter ignorado os procedimentos exigidos na contratação de um funcionário e de ter optado por um 'caminho alternativo', ao assegurar a assinatura de Carlos III naquela que será a sua escolha.

Isto aconteceu quando o rei estava em Londres em plenos tratamentos, altura em que os empregados foram avisados a não sobrecarregá-lo com questões menos importantes.

"É um truque da idade média. Houve uma grande confusão nos bastidores. Algumas pessoas acreditam que o David White tentou deliberadamente enganar Carlos III e escolher o seu candidato preferido para o lugar", notou uma fonte à publicação.

"O que o David pode não ter percebido é que o rei estava cansado. Em outras palavras, estava mais vulnerável, e é por isso que os procedimentos existem", continua.

"Quando o rei está em Londres está a fazer tratamentos e isso é difícil para ele. Os empregados mais próximos sabiam que o tinham de deixar em paz nesse momento", completa.

Note-se que White tem como funções aconselhar Carlos III em questões da heráldica e cerimónia reais.

