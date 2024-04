No passado dia 10 de março, o príncipe Eduardo completou 60 primaveras. Na data, o duque de Edimburgo recebeu um presente muito especial do irmão, o rei Carlos III.

Conforme lembra a revista Hello!, o monarca distinguiu Eduardo com a Ordem do Cardo-Selvagem, a mais alta condecoração da Escócia.

Na passada semana, o duque de Edimburgo estreou a insígnia da distinção num evento oficial.

Veja as imagens do evento na galeria.

