Helena Sacadura Cabral falou sobre as tradições que cumpre no Natal, altura em que se reúne com toda a família. No entanto, esta não é uma quadra completamente feliz, pois foi no dia de Natal que sofreu uma grande perda: a morte da mãe.

“A minha mãe morreu no dia de Natal e, por isso, estafesta tem uma certa ambivalência. Se por um lado junta a família viva, por outro, sente-se muito a ausência dos que já partiram. Durante alguns anos íamos todos à missa, mas não havia consoada. Atualmente, há almoço no dia 25, em casa do meu irmão mais novo. Quem está em Portugal vai”, contou a mãe de Paulo e Miguel Portas.

Em cima da mesa há muitos pratos típicos que não faltam, ementa que a escritora também partilhou em conversa com o Fama ao Minuto. “Bacalhau, peru e carne de porco, tudo cozinhado de maneiras diferentes já que sou metade beirã e metade alentejana”, destacou.

Recorde-se que Helena também perdeu o filho, Miguel, há sete anos.

