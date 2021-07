Helena Neres, ex-concorrente do reality show 'O Amor Acontece', foi convidada de Manuel Luís Goucha esta quinta-feira, no programa das tardes da TVI, e não escapou às perguntas atrevidas do apresentador.

Enquanto conversavam sobre o antigo casamento de 33 anos da condutora de Uber, Helena contou que o ex-marido foi o seu primeiro namorado. Sem resistir em colocar uma questão ousada, Goucha perguntou-lhe se casou virgem, ao que Helena garantiu que não.

"Os meus pais estão a saber disto agora", disse ainda a convidada, de 55 anos, o que deixou Goucha boquiaberto.

"Está a brincar? Os pais estão a saber agora? Agora não há nada a fazer", atirou.

