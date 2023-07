Helena Isabel Patrício reagiu publicamente a uma mensagem que recebeu por parte de uma fã do casal Bruno de Carvalho e Liliana Almeida, que não gostou da interação da comentadora do 'TVI Extra' com o ex-presidente do Sporting.

"Boa tarde, Helena. Sei que nada tenho a ver com isso, mas como fã do casal mais lindo do mundo, Liliana Almeida de Carvalho e Bruno de Carvalho, não gostei - nem eu, nem vários fãs - da sua postura em relação ao Bruno no 'Extra'. O Bruno é casado, tal como a Helena sabe... e ser tão oferecida ali no programa ao Bruno, fica feio", começou por escrever a seguidora.

"Sei que tem namorado, que nada tenho a ver com a sua vida, mas temos de saber o nosso lugar! Ele tem uma esposa linda, meiga, doce... Com certeza que não pretende nada com o Bruno, mas fica feio. Até para o seu namorado! Sei que é muito liberal mas... Bruno de Carvalho no beat, brincadeira tem hora limite", completou, deixando por fim uma referência à música na qual Bruno de Carvalho participou, 'Castigo'.

Após tais palavras, disse: "Quando eu pensava que já tinha lido tudo o que fosse ridículo... Há sempre uma alma a surpreender-me".



© Instagram