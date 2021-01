Pouco depois de ter usado as suas redes sociais para quebrar o silêncio em relação ao facto de no domingo ter sido expulsa do 'Big Brother - Duplo Impacto' e de ter faltado na manhã desta segunda-feira à entrevista no programa 'Dois às 10', Helena Isabel Patrício revelou estar de volta aos estudos e pronta a dar início a um novo projeto pessoal na sua vida.

"Cheguei na hora certa, começou hoje a minha

Pós-Graduação em Direito Fiscal e Empresarial", revela a jurista num vídeo partilhado na sua conta oficial de Instagram.

"Fui aceite, tive nota para ser aceite na minha pós-graduação e começa hoje", continuou, mostrando radiante e pronta a iniciar as aulas online.

Assim, menos de 24 horas depois de ter abandonado a casa do 'Big Brother - Duplo Impacto', Helena Isabel Patrício mostra-se focada no seu futuro profissional.

