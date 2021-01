Helena Isabel Patrício quebrou o silêncio depois de na gala de domingo, dia 24, ter sido expulsa de 'Big Brother - Duplo Impacto'.

"A desforrrrrra! Diverti-me imenso! Conheci pessoas incríveis! Comi como gente grande! e ainda Recebi um cachê chorudo! Melhor do que isto... nem na Pérsia", começa por escrever a jurista na sua conta oficial de Instagram.

Quanto às muitas polémicas que envolveram o seu nome, Helena afirma: "Não li nem leio qualquer tipo de notícia! Dizem me as coisas por alto! Não se esgotem a destilar ódio! Estou de bem com a vida! Feliz e de papo cheio".

Por fim, a ex-concorrente do 'BB' explicou o que a levou a faltar esta segunda-feira à entrevista marcada no programa 'Dois às 10', com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos. "Não estava em condições de cumprir com a minha obrigação, razão pela qual não estive no programa da manhã. Obrigadíssima a todos", termina.

Leia Também: Cristiana Jesus arrasa Helena Isabel após bate-boca com Alexandra