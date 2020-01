Helena Isabel Patrício foi convidada a participar num debate organizado pela TVI 24 onde ao lado da jornalista Raquel Matos Cruz, do médico cirurgião Júlio Matias e o psiquiatra Vítor Cotovio teve a oportunidade de dar a sua opinião sobre a forma como a sociedade de hoje valoriza o culto da imagem.

A ex-'Casa dos Segredos', que agora é apresentadora da TVI, foi convidada a falar abertamente sobre o recurso a cirurgias estéticas. Defensora do 'bisturi', sempre que considerara necessário, esta acabou por falar na sua experiência pessoal e assumiu em direto todas as cirurgias a que já se submeteu.

“Fiz três cirurgias e nessas três cirurgias fiz variadíssimas coisas”, começa por explicar. Numa primeira intervenção, Helena colocou silicone nos seios e fez uma lipoaspiração na barriga e no interior das pernas. Seguiu-se uma mudança nos “flancos, porque tinha tirado gordura a mais, e no rabinho”. Já na terceira operação, as melhorias centraram-se “nos braços e no rabinho”.

Quanto ao rosto, Helena Isabel Patrício admite ainda ter colocado botox e ácido hialurónico.

