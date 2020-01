Roddy, é assim que pretende ser chamada para já a transexual que nos habituámos a conhecer como Ken humano. Rodrigo Alves decidiu assumir a sua transformação, revelando que é na pele de uma mulher que se sente realizada.

A grande novidade foi anunciada nas suas redes sociais, onde partilhou já as primeiras imagens da sua transformação. "Hoje é o dia do meu renascimento. 05/01/2020. Fico muito feliz de poder dividir um pouco da minha vida com vocês! Agradeço a Deus pela a família e amigos maravilhosos na minha vida... isto só é o começo de uma nova vida", começou por contar.

Em 2018 esta fez a sua primeira produção fotográfica vestida de mulher e foi nesse momento que percebeu que era isso “que sempre deveria ter sido: uma mulher”.

"Sou conhecida como Ken, mas sempre me identifiquei mais com a Barbie", assumiu em entrevista ao The Mirror. "Finalmente sinto-me a verdadeira eu. Glamurosa, linda e feminina. Durante anos eu tentei viver minha vida como um homem. Tinha uma barriga falsa e músculos falsos nos braços, mas estava a mentir a mim mesma", acrescentou.

Roddy já iniciou o processo de mudança de sexo através da toma de hormonas. A cirurgia deverá acontecer em breve, mas será "o último passo” da sua transformação.

