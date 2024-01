Helena Isabel foi questionada sobre os seus segredos de beleza enquanto era entrevistada no programa 'À Conversa com Ana Rita Clara', da TVI Ficção.

"Não há segredos. Cuido-me. Quando me comecei a cuidar, foi muito jovem, se calhar nessa altura não havia tantas mulheres a cuidarem-se. Mas hoje em dia toda a gente se cuida muito", começou por recordar.

"Lembro-me que a minha mãe, quando eu tinha uns 12 ou 13 anos, disse que eu já tinha idade para começar a usar um creme. Mas nada muito caro. Era uma marca até conhecida mas que não era cara e que se vendia em todo o lado", contou.

"Depois, como comecei muito jovem no teatro, uma coisa que aprendi e que se manteve até hoje é nunca ir para a cama maquilhada. Sempre me cuidei muito nesse aspeto", revelou, confessando que por vota dos 19, 21 anos "fez asneiras" no que diz respeito à exposição solar.

"Mas a partir de uma certa idade tive muito cuidado, levo sempre fator 50 na cara, sempre", afirmou depois, referindo ainda que também treina.

