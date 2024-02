Helena Costa usou a sua conta no Instagram para partilhar um pequeno vídeo das filhas, as gémeas Maria do Mar e Mercedes, de quatro anos.

Nas imagens pode ver-se as meninas com diversos disfarces de Carnaval ao longo dos anos.

"Registo dos fatos de Carnaval delas desde que nasceram! Já foram muitas coisas. Lembram-se de todos?", escreveu a atriz na legenda do vídeo, no qual se podem ver as máscaras usadas pelas meninas em nos últimos cinco Carnavais.

