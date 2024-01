Helena Costa partilhou nas stories da sua página de Instagram um pequeno relato do seu dia, esta quarta-feira, 24 de janeiro, contando que esta semana está sozinha com as filhas gémeas.

"Esta semana somos só nós as três, sem ajuda, e tem sido muito bom, aproximamo-nos mais! Mas com ajuda é melhor. Está bom assim, só esta semaninha (Amália, volte)", escreveu junto da imagem onde mostra o look do dia. Veja abaixo.

Publicação de Helena Costa© Instagram_helenamcosta

De recordar que a atriz é mãe das gémeas Maria do Mar e Mercedes, de quatro anos.

