Foi através da sua página de Instagram que Helena Costa contou que foi, recentemente, confrontada com a questão da "crise de meia idade". O tema deixou a atriz pensativa, como confessou numa publicação que fez na rede social esta quinta-feira, dia 14 de dezembro.

"Há uns quatro dias disseram-me que eu ia passar por uma crise de meia idade… Isso fez-me pensar, às vezes é preciso sermos confrontados para pensar no assunto", começou por dizer.

"Na altura respondi com toda a certeza que me parecia impossível porque me sentia plena e estava muito feliz! Fiquei a pensar nisso e pensei também se não teria respondido em defesa a um possível ataque. E não, não me defendi, sinto-me plena, sinto-me feliz e essa sensação nunca a tive antes", destacou de seguida, juntando algumas imagens que pode ver na galeria.

