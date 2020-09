Helena Costa não podia ser uma mãe mais 'derretida', como se pode verificar nas publicações que faz no Instagram. As filhas gémeas, Maria do Mar e Mercedes, de um ano, são constantemente o grande destaque da página que a atriz tem na rede social, e são através das várias imagens que os seguidores acompanham o crescimento das meninas.

Ainda esta quarta-feira, Helena Costa voltou a partilhar nas stories do Instagram alguns vídeos amorosos das filhas, mostrando aos internautas como as meninas já conseguem descer sozinhas do sofá. "Já descem tão bem", disse.

Além disso, mostrou também aos seguidores a "posição favorita das duas para dormir".

Veja tudo nos vídeos da galeria.

