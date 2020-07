Helena Costa tem 'derretido' o coração de quem a segue no Instagram onde tem partilhado várias imagens das filhas gémeas, as pequenas Maria do Mar e Mercedes.

Ainda esta quarta-feira, a mãe 'babada' mostrou aos fãs um vídeo que mostra a atriz a tentar que uma das filhas, Maria do Mar, diga a palavra "pai".

"Com duas letrinhas apenas se diz... pa", lê-se no amoroso vídeo que pode ver na galeria.

