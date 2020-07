Depois de ter mostrado mais do que uma vez a filha Maria do Mar a dar os primeiros passos, agora Helena Costa destacou nas stories da sua página de Instagram que a pequena Mercedes também já caminha.

A mãe 'babada' publicou recentemente um vídeo cujo destaque vai todo para a menina. "Estás a andar, filha", diz a atriz enquanto mostra a pequena Mercedes.

Recorde-se que as gémeas Maria do Mar e Mercedes completaram um ano no final de junho. Veja este e outros vídeos das meninas na publicação abaixo:

Leia Também: Helena Costa mostra vídeo amoroso da filha. "Quase a dormir em pé"