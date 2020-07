Helena Costa voltou a destacar o facto da pequena Maria do Mar, de um ano, já conseguir andar. A mãe 'babada' publicou um novo vídeo carinhoso da filha onde está aparece a caminhar e com muito sono.

"Quase a dormir em pé", escreveu a atriz nas imagens partilhadas nas stories da sua página de Instagram.

Recorde-se que Maria do Mar é irmã gémea da pequena Mercedes. As meninas completaram um ano no passado mês de junho.

Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: Helena Costa mostra festa do primeiro aniversário das filhas