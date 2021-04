Helena Costa voltou este domingo a recorrer à sua página oficial de Instagram para dar aos fãs novidades sobre o seu estado de saúde.

A atriz de 38 anos, que foi operada a um tumor carcinoide e teve de retirar parte de um pulmão, permanece ainda internada no hospital e longe das suas filhas: as gémeas Maria do Mar e Mercedes, de apenas um ano.

"Ainda estou no hospital a recuperar devagarinho. Obrigada por todo o apoio, vocês têm sido incansáveis", escreve.

Às suas palavras, Helena juntou as imagens dos dias que antecederam a operação e nos quais esteve ausente das redes sociais para ganhar forças junto da família - uma forma de se preparar para o que estava para vir.

Helena gravou durante esse período vários vídeos onde contava aos fãs parte do que estava a acontecer, mas nunca teve coragem de os publicar. Agora, depois de finalmente os mostrar, a atriz explica os motivos pelos quais preferiu não revelar que estava doente.

"Na verdade eu tinha uma necessidade enorme de desabafar com vocês, mas estava com medo de o fazer antes da cirurgia. Agora já consigo dizer que tinha um tumor carcinoide no brônquio e que sabia que ia ter que tirar parte do pulmão", explica.

"Às vezes o medo do desconhecido é o pior. E os tempos de espera são sufocantes. Enfrentar e aceitar, e o facto de poder ter sido operada tão rápido foi o que me ajudou muito", confessa.

