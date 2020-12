Com o aproximar da época festiva e devido às medidas a que obriga a Covid-19, são cada vez mais as famílias a antecipar as tradicionais sessões de Natal. Helena Costa não deixou escapar a oportunidade de fotografar ao lado das suas meninas, as gémeas Maria do Mar e Mercedes.

"Natal com muito amor", escreveu a atriz na legenda de um conjunto de fotografias amorosas onde posa com as filhas num cenário de encantar, dedicado à época natalícia.

Clique para o lado na publicação abaixo para ver as imagens:

