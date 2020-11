A gravar a novela 'Amar Demais', da TVI, onde dá vida a Olga, este foi um dos temas de destaque nas perguntas feitas pelos seguidores da sua página de Instagram.

Helena Costa deu espaço aos fãs para lhe colocarem algumas questões, e o facto de estar a gravar a novela durante a pandemia despertou maior curiosidade.

Inicialmente, um seguidor quis saber se os atores gravavam todas as cenas com a máscara. "Só tiramos as máscaras quando é mesmo para gravar. Por isso é que fazemos tantos testes e temos todos os cuidados durante o dia-a-dia. Para gravarmos mais descansados", explicou a artista.

De seguida, a questão foi: "Como é trabalhar em tempos de pandemia e teres tempo para as tuas princesas?".

"Quando comecei a novela, supostamente iria acabar em julho. Com a pandemia, as cenas dissiparam pelos meses restantes... Tem sido um bom equilíbrio. Só há algumas alturas em que quase não as vejo durante a semana. Custa um bocadinho, mas já falta pouco. É um misto de emoções", respondeu a atriz.

