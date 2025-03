"Depois de 127373838383 cenas gravadas esta semana… a nossa sexta acabou assim." Foi com estas palavras que Matilde Reymão começou por descrever o vídeo que publicou na sua página de Instagram, esta sexta-feira, dia 7 de março.

A gravar a novela 'A Protegida', da TVI, a atriz quis partilhar com os seguidores o ambiente animado que se vive nos bastidores da trama.

"Entre cenas, risos, dança. Entre muitas palavras a memorizar – e outras tantas que saem no improviso. É também isto que faz o caminho valer a pena. Deixo-vos um bocadinho do backstage de 'A Protegida'. Continuam a acompanhar-nos? P.s- Os próximos episódios prometem… Bom fim de semana", pode ainda ler-se na legenda do vídeo que pode ver na publicação abaixo.

Leia Também: "A forma como encaro cada trabalho é a mesma. Sou trabalhadora e focada"