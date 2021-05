Helena Coelho respondeu a algumas curiosidades dos seguidores da sua página de Instagram e o tema de destaque, como seria de esperar, foi a maternidade.

A apresentadora da TVI foi mãe pela primeira vez em de abril, de uma menina, fruto da relação com Paulo Teixeira.

Umas das perguntas foi sobre a amamentação, e Helena destacou que está a correr "de forma maravilhosa".

"Adoro amamentar. Os primeiros dias são desafiantes! Mas com as dicas certas, a pega certa (A Íris facilitou-me muito a vida nisto), apoio das enfermeiras, discos de hidrogel... rapidamente estabeleci a amamentação da forma certa", acrescentou.

E a experiência do parto? "Muito duro. Toda a gente diz que nos esquecemos do parto passado um tempo e estou ansiosa que isso aconteça para que um dia possa cair na loucura de dar um mano à Íris. Enquanto me lembrar do que é estar grávida e parir... vou estar quieta", disse.

"Para uma primeira gravidez, é muito normal durar as 40 semanas ou mais, e também é muito comum ter de ser induzido (foi o meu caso). Isso acaba por tornar o trabalho de parto (por norma) mais demorado, por isso quando chegou a altura do período expulsivo eu já estava exausta, há muitas horas acordada, a aguentar dores e sem comer. Mas tudo se faz e todas temos experiências diferentes", relatou.

Helena Coelho explicou ainda que o parto também foi "instrumentado (com ventosa) devido à posição em que a Íris estava".

Já a recuperação do parto "foi ótima". "Tive um parto normal, poucas horas depois estava a tomar banho normalmente. Na primeira semana sentia um leve desconforto quando me sentava, e na segunda semana doíam-me um pouco os ossos, zona do sacro, sinfise púbica. Neste momento estou ótima!!! Passou muito rápido e nunca foi nenhuma dor que me limitasse", partilhou.

A forma física também não passou despercebida. "Deixei de me pesar no fim do 8.º mês! É ridículo o quanto engordamos/inchamos/retemos líquidos no 9.º mês! Até ao 8.º tinha engordado 11/12kg, portanto, suponho que no fim mesmo deva ter engordado uns 15 ou 16kg", recordou.

"Como ficaste logo magra?", perguntou de seguida uma seguidora. "Agora estou uma falsa magra. Perdi bastante peso na primeira semana porque: saiu o peso da Íris e de tudo o que estava inerente; amamentar ajudou muito também. E o útero foi muito rápido ao sítio pela amamentação também e por causa naturais, não sei, a natureza foi fixe comigo", respondeu a figura pública, referindo ainda que vai começar a treinar "daqui a umas semanas".

Helena Coelho confessou que gostava agora de ser mãe de um menino "para poder ter as duas experiências".

Veja nas imagens da galeria estas e outras curiosidade que a apresentadora e influencer partilhou com os fãs.

