Já lá vai quase um ano desde que Helena Coelho foi mãe pela primeira vez, com o nascimento da pequeno Íris, fruto do seu relacionamento com o personal trainer Paulo Teixeira.

Na rubrica 'A Mãe Tá On', que a própria criou para a sua conta de Instagram, a influenciadora partilhou os desafios do pós-parto, bem como o seu período de adaptação a uma nova realidade.

"Sinto que falam pouco do pós-parto, é duro, não são todos os dias em que somos super felizes, embora tenhamos noção que aquilo é uma coisa maravilhosa e que cada dia gostamos mais dos nossos filhos. Mas a verdade que dói em muitos sítios que não são palpáveis. Há um período de adaptação que poderá ser longo dependendo da pessoa", sublinha.

Também no vídeo, Helena não consegue conter as gargalhadas quando partilha com o amigo que a está a entrevistar que teve de passar por uma episiotomia.

