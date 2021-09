"Faz hoje precisamente 11 anos que me mudei sozinha para Lisboa. Vinha com a intenção de ser Engenheira mas a vida tinha outros planos para mim". Foi com estas palavras que Helena Coelho deu início a uma publicação que fez na sua página de Instagram na noite desta segunda-feira, 13 de setembro.

"Das milhares de coisas que já fiz, nunca nenhuma delas me deixou nervosa, muito menos por falar para pessoas (fossem elas quantas fossem). Sabia que dominava os temas que falava, que me representava apenas a mim e que já tinha provado as minhas valências", acrescentou de seguida na legenda de um vídeo que marca a estreia como apresentadora dos diários do 'Big Brother'.

"Hoje tinha mais do que borboletas no estômago! Trazia comigo o sentimento de responsabilidade, de querer fazer bem, de ser parceira da minha Mafalda [de Castro] como somos fora das câmaras, de honrar a confiança que me dão, de aproveitar a oportunidade, de entreter quem nos tem como companhia… tudo isso enquanto fazia algo pela primeira vez, perante centenas de milhares de olhos", desabafou.

"Há muito para aprender e a parte boa é que amanhã há uma nova oportunidade de o fazer. Mas ser feliz não posso deixar para amanhã, foi mesmo já hoje! A vida leva-nos sempre onde somos precisos, mas às vezes demoramos 11 anos a entender o porque", rematou.

