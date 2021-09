Esta foi uma semana de estreia para Helena Coelho. A influenciadora digital começou a apresentar os 'Diários' do 'Big Brother' na companhia de Mafalda de Castro, no entanto, a sua prestação está a ser alvo de algumas críticas por parte dos telespectadores.

Ainda na publicação feita esta quinta-feira, 17 de setembro, na página de Instagram do reality show, onde Helena surge reunida com os restantes anfitriões, as críticas negativas repetiram-se.

"O programa fazia-se tão bem sem a Helena Coelho"; "Helena Coelho pior... até irrita"; "A Helena está a mais neste diário… mas a Cristina continua a insistir na presença dela. Ela não acrescenta nada ao diário". Foram algumas das opiniões partilhadas através dos comentários.

Embora sem se referir diretamente à questão das críticas, Helena deixou uma mensagem sobre este projeto na sua conta de Instagram.

"Nesta série do 'Big Brother' a ideia dos apresentadores, neste caso do 'Diário', é que realmente nós consigamos também intervir, se tivermos opinião também podemos dar, obviamente, embora que gostamos mais de ouvir a opinião da Ana.

A ideia é que seja uma conversa de amigas, uma conversa de café. Damo-nos bem, temos opiniões que nem sempre vão coincidir, privilegiando sempre a Ana. Nós não somos apresentadoras estanques e com opiniões inócuas, então podemos dá-las e comentar algumas coisas e assim é que é giro", esclareceu num vídeo que poderá ver na galeria.

