Helena Coelho surpreendeu ao surgir pela primeira vez com a filha num programa. A apresentadora marcou presença no 'Em Família' ao lado do companheiro, Paulo Teixeira, e da bebé Íris, que nasceu no dia 10 de abril.

"Ontem [15 de maio] fui apresentar a minha família Coelho Teixeira, à minha família TVI", disse Helena Coelho na legenda das imagens que destacam esse preciso momento.

Uma publicação que rapidamente captou a atenção de muitos colegas, amigos e fãs. Veja abaixo as imagens e todas as reações:

