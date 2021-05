Celebrou-se este sábado, 15 de maio, o Dia Internacional da Família. Uma comemoração que levou várias caras conhecidas às redes sociais para partilhar uma fotografia com os seus familiares mais próximos.

"Feliz Dia da Família... A que está longe, a que está por perto, a que está sempre para nós, a que a gente escolhe e a que Deus nos deu. Graças a Deus, tenho a minha imperfeita mas tão perfeita, para mim, a melhor do mundo, a que eu amo, a que abraça, a que cuida a que ensina e que, acima de tudo, ama incondicionalmente. O que era de mim e da minha vida sem eles... Porque só o amor pode salvar o mundo", escreveu Katia Aveiro na legenda de uma fotografia onde aparece junto da mãe, Dolores Aveiro, e dos irmãos, Elma, Hugo e Cristiano Ronaldo.

Por sua vez, Pedro Fernandes destacou uma fotografia da mulher, Rita, com os dois filhos que têm em comum enquanto passeavam com o patudo.

Já Cláudia Vieira publicou na mesma rede social uma imagem em que aparece junto do companheiro, João Alves, e das filhas Caetana e Maria. "A minha família compõe-se das minhas pessoas preferidas... As que me inspiram e me provocam uma vontade enorme de ser melhor a cada dia, as que estão sempre lá e com quem me comprometo (é também composta de amigos, a quem recorro sem piscar os olhos e por se gostar tanto e tão a sério... não há dúvida que cabem no que para mim é o conceito de família)", começou por escrever.

"E é verdade que nem sempre as famílias são perfeitas, que há dias mais agitados e noites com menos horas de sonos. Fases impostas pela vida que lhe conferem um ritmo que nos pode distrair se permitirmos... mas se na base estiver o amor, então tudo vale a pena. Cá por casa, família é, especialmente, sinónimo de amor. Incondicional. E há lá coisa melhor! Hoje o dia é nosso", rematou.

Recorde-se que Caetana é fruto da relação da atriz e apresentadora com João Alves. Maria nasceu da relação anterior de Cláudia Vieira com Pedro Teixeira.

"Família. O elo mais forte", destacou Júlia Pinheiro numa fotografia em que aparece com os filhos e a enteada.

Também Ana Rita Clara quis assinalar no Instagram este dia especial. "Dia Internacional da Família. O Amor e a família à frente de tudo. O meu refúgio, o meu porto de abrigo e o que não sai do meu pensamento. Sempre tudo por ti e por nós. Por ti sou mais forte, mais resiliente, faço outras escolhas, luto e vibro com o teu crescer todos os dias. Também com imperfeições (como qualquer família) e sempre a amar-te incondicionalmente", começou por dizer na legenda de uma fotografia em que aparece com o filho.

"Obrigada e muito grata à família linda que a vida me deu (pais, irmão e restantes familiares) e aos que se tornaram também família na minha vida (as irmãs e irmãos de outra mãe). A enviar-vos uma chuva de amor para todos nestes dias que temos vivido", concluiu.

"Parece que hoje é Dia Internacional da Família", destacou Madalena Brandão na legenda de uma fotografia onde surge ao lado dos filhos.

