"'Se eu fosse mãe nunca faria'". Quem nunca deu por si a repetir esta frase antes de ser mãe? Estas declarações são mesmo um clássico antes da maternidade e também já fizeram parte do vocabulário de Helena Coelho, tal como a própria resolveu admitir.

"'Quando for mãe eu jamais farei (...)'; 'Se eu fosse mãe nunca faria (...)'; Se fosse comigo não era nada assim (...)'.... e depois somos mães e pagamos tudo o que dissemos", começa por desabafar a digital influencer na legenda de uma publicação onde voltar a 'mimar' os fãs com uma nova foto da filha.

"Eu ficava facilmente impaciente com as pessoas chatas que mostravam mais do que duas fotografias dos filhos e não compreendia o encanto que davam a pequenas coisas que só eles mesmo conseguiam enxergar. Agora eu sou essa pessoa", confessa a apresentadora de 'VivaVida'.

Helena é mãe da pequena Íris, que nasceu a 10 de abril e resulta da sua relação de longa data com Paulo Teixeira.

"Tento lembrar-me do que eu não gostava antes e tento controlar-me mas depois... vem o Instagram, o vosso carinho e o meu babanço total e fico como? Descontrolada. Apetece-me mostrar tudo, partilhar tudo, contar tudo e tenho de me relembrar que há muitas 'Helenas-antes-de-serem-mães' que não vão achar piada nenhuma a uma foto de um gato caramelo a dormir ao lado de um bebé recém-nascido que ainda nem enche o babygrow decentemente. Porém... aos meus olhos é o meu amor felino a proteger o amor da minha vida e isto bastou-me para encher o meu dia de amor", pode ler-se, por fim, na amorosa publicação.

