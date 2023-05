"É quase impossível não termos ouvido falar da Sofia Richie no último mês". Foi desta forma que Helena Coelho deu início a um novo vídeo através do qual confessa ter ficado deslumbrada com a maquilhagem que a modelo usou no seu casamento.

A influencer portuguesa gostou tanto que quis encomendar o batom Chanel que Sofia usou.

"Mandei vir do site da Chanel o batom que ela utilizou no dia do casamento. Fiquei fascinada por aquela beleza natural, adoro como ela se maquilha", confessou.

Contudo, depois de receber em casa e experimentar o produto, 928 pink delight chanel, admitiu ter ficado "bastante desiludida".

"Achei que ele não vale os 50 euros. Ao longo do tempo, ele não fica assim tão bonito", explicou, reforçando que "não amou" ver o produto nos seus lábios.

Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: A receita de gelado proteico de Helena Coelho que "sacia mesmo"