Helen Mirren está de coração partido com a partida do ator britânico Antony Sher, que morreu esta quinta-feira, 2 de dezembro, aos 72 anos.

A atriz, de 76 anos, homenageou o colega na sexta-feira, um dia após a perda. "Estou arrasada por saber da morte do Antony Sher", escreveu Mirren num comunicado, como relata a revista People. "O teatro perdeu uma luz brilhante", afirmou.

Recordando o dia em que conheceu Sher, na década de 70, escreveu: "Nunca esquecerei o momento em que o conheci. Estávamos a fazer o primeiro ensaio de leitura da peça 'Teeth and Smiles', de David Hare. O Antony era um ator desconhecido na época. [...] Li as primeiras palavras da nossa cena juntos e ele respondeu. Levantei os meus olhos acima das páginas para olhar para ele com mais precisão, pois simplesmente com aquelas mínimas palavras imediatamente percebi que estava à frente de um grande ator".

"Claro que ele se tornou no artista famoso que era, mas a habilidade extraordinária nasceu com ele, tão natural para ele quanto respirar: era tão claro como o céu no verão", rematou.

