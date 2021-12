Antony Sher, um dos atores mais aclamados e respeitados do teatro britânico, morreu aos 72 anos, vítima de cancro.

Em setembro foi revelado que o artista estava a lutar contra a doença. Morreu na esta quinta-feira, 2 de dezembro.

Catherine Mallyon e Erica Whyman, da direção da Royal Shakespeare Company (RSC), disseram: "Estamos profundamente tristes com esta notícia e os nossos pensamentos e sinceras condolências estão com Greg, e com a família de Antony e os seus amigos neste momento devastador. O Antony tinha uma longa ligação com a RSC e uma carreira extremamente celebrada no palco e no ecrã".

De lembrar que Antony Sher estava casado com Gregory Doran desde 2005.

Leia Também: Jay Jay Phillips, ex-'America's Got Talent', morre aos 30 anos