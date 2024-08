Heitor Lourenço está de parabéns! Esta quarta-feira, dia 7 de agosto, o conhecido ator completa 57 voltas ao sol, data que destacou nas redes sociais.

"Os meus olhos ainda sonham como se fosse um miúdo pequeno. Os meus olhos ainda acreditam que se pode mudar o mundo como um adolescente. Estou sempre no caminho. Às vezes não sei bem a caminho de quê, outras com poucas certezas mas as suficientes para seguir em frente. Atento. Sempre atento. Por opção", evidencia na legenda de uma fotografia que partilhou no Instagram.

"Todos os dias me tentam convencer em várias frentes que estou mais velho. Mas ainda não conseguiram. 57. É o quê? Dois números juntos, ainda por cima dois números mágicos. De resto não habitam em lado nenhum do meu corpo. Nem da mente", sublinha.

"Que o tempo passa, que tudo é impermanente, são as únicas certezas que adquiri. O número de anos não diz nada do passar do tempo, nem da finitude de qualquer coisa", completa.

