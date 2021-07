Foram muitas as homenagens que se espalharam pelas redes sociais no dia em que Naya Rivera morreu. Um ano após a sua partida, fãs e amigos recordaram a atriz com muito amor e saudade.

Entre os vários tributos, destaca-se a publicação de Heather Morris - que na série 'Glee' interpretou a namorada de Rivera, Brittany. No Instagram, ao lado de um pequeno texto, a atriz revelou que fez uma tatuagem em homenagem à colega e amiga.

"Não ficou mais fácil escrever. És a estrela mais brilhante aos meus olhos, Naya Rivera. Sou muito grata por Deus nos ter unido como melhores amigas, parceiras de cena e tudo mais. O teu legado vive na bondade e a ser 'aquela rainha atrevida' aos meus olhos. Amo-te para sempre, miúda", escreveu.

