Fãs e amigos de Naya Rivera recorreram às redes sociais, esta quinta-feira, para homenagear a atriz. Foi há precisamente um ano que morreu afogada, de forma acidental.

Entre as muitas carinhosas mensagens está a de Jenna Ushkowitz, que na série interpretou Tina Cohen-Chang.

"Uma luz que está sempre connosco. Hoje o meu coração está contigo e com a tua família. Amo-te, Nougs", escreveu na sua página de Instagram.

"Sinto a tua falta. Todos os dias", disse Kevin McHale, que interpretou Artie Abrams.

Por sua vez, entre as muitas homenagens, Matthew Morrison, que interpretou Will Schuester, também publicou uma fotografia da atriz e apenas acrescentou um emoji em forma de coração.

Recorde-se que foi no dia 8 de julho que Naya Rivera despareceu durante um passeio de barco com o filho, Josey, no Lago Piru, na Califórnia. Após as buscas, o corpo da atriz foi encontrado no local no dia 13 de julho. Tinha 33 anos quando partiu.

