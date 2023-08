A nova série documental do príncipe Harry, 'Heart Of Invictus', já está disponível na Netflix. Ao longo de cinco episódios, o duque de Sussex vai fazendo pequenas aparições e, tal como seria de esperar, faz algumas declarações polémicas sobre a família, ainda que não se comparem com aquelas que fez na sua primeira série lançada naquela plataforma.

Desta vez, o príncipe fala sobre a falta de uma rede de apoio para os traumas que viveu após a morte da manhã - faz amanhã, dia 31 de agosto, 26 anos - e as suas experiências na guerra do Afeganistão, onde esteve em duas ocasiões.

Neste projeto, o marido de Meghan Markle afirma que ficou “deitado em posição fetal” e “a bater nas paredes” após regressar do país asiático, referindo que esses dois acontecimentos - a guerra e a morte da mãe - afetaram fortemente a sua saúde mental e que ninguém o pôde ajudar.

“Eu não tinha estrutura de apoio, aquela rede ou aquele aconselhamento especializado para identificar o que realmente estava a acontecer comigo”, referiu o príncipe. "Infelizmente, como a maioria de nós, considerei a terapia pela primeira vez quando estava deitado no chão em posição fetal, provavelmente a desejar ter lidado com isso antes", concluiu, explicitando que não teve o apoio da família.

'Heart Of Invictus' é uma série documental que explora a vida de veteranos de guerra feridos e que ficaram incapacitados durante o exercício das suas funções, que participam nos Invictus Games.

Esta é uma competição anual criada pelo príncipe Harry em 2014, que foi buscar inspiração aos Warrior Games e aos Jogos Paralímpicos. A próxima edição acontecerá em Dusseldorf, na Alemanha, entre os dias 9 e 16 de setembro.

